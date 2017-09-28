Украинские священники подарили Иерусалимскому Патриарху икону Богородицы

Во время паломнической поездки прихожан и священников Волынской епархии УПЦ на Святую Землю, 23 сентября, четверо священнослужителей Луцкого и Гороховского благочиний побывали в резиденции Иерусалимского Патриарха Феофила.

Как сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ, в поездке приняли участие протоиерей Александр Мазурак, протоиерей Богдан Линник, протоиерей Петр Базюк (Луцкое городское благочиние) и священник Андрей Гаврилюк (Гороховское благочиния).

Председатель паломницького отдела Волынской епархии УПЦ протоиерей Богдан Линник подарили Ерусалимский Патриарху икону Божией Матери, привезенную паломниками из Волыни.

Блаженнейший Патриарх Феофил поблагодарил за подарок и поздравил волынян с приездом на Святую Землю. Каждый получил от владыки благословение и подарки.