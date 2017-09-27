В день Воздвижения Креста Господня Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Киево-Печерской лавре (видео)

В день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади возле Крестовоздвиженского храма Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, митрополит Лонгин, архиепископ Гурий (Кузьменко), архиепископ Пантелеимон и духовенство монастыря.

Во время литургии вознесена сугубая молитва о мире в Украине.После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верным о Животворящем Кресте Господнем, историю его обретения и Воздвижения, а также объяснил значение Честного Креста для жизни христиан. «Крест является силой нашего спасения. Через него Господь посылают нам силу для преодоления своих недостатков», - подчеркнул Предстоятель.

За богослужением было совершено две хиротонии: священническая - над диаконом Иоанном Благой и диаконская - над студентом заочного сектора Киевской духовной семинарии Иоанном Кременком.

В завершение богослужения священнослужители во главе с Предстоятелем поклонились Честному Кресту, после чего Блаженнейший Владыка поздравил верующих с праздником Воздвижения и пожелал, чтобы Господь укреплял нас на пути земных странствий и помогал достигнуть вечного спасения во Христа Иисусе.