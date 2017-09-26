В сети появилось видео празднования 25-летия возрождения монашеской жизни в Святогорской лавре

24 сентября, в день памяти Собора преподобных отцов Святогорских, прошли праздничные торжества, приуроченные 25-летию возобновления монашеской жизни в Святогорской обители.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, возглавил юбилейные празднества Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Ему сослужили 18 архиереев УПЦ, а также прибывшие на торжества священники из других регионов.

По завершении богослужения состоялся крестный ход на монастырскую площадь, где Предстоятель УПЦ совершил молебен преподобным отцам Святогорским. В крестном шествии принимало участие несколько тысяч верующих.

Свято-Успенская Святогорская лавра – одна из трех важнейших православных святынь Украины. Расположена в Святогорске Донецкой области между городами Изюм и Славянск. Монастырь основан в XIII в. на высоком меловом берегу Северского Донца. Вся гора пронизана лабиринтом ходов и келий.