Предстоятель УПЦ: о своей любви к Богу нужно свидетельствовать не декларациями и заявлениями, а жизнью (видео)

В день памяти Собора преподобных Святогорских Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех христиан подражать подвигу святых, каждый день и каждый час преодолевавших все соблазны ради любви ко Господу. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Преподобные отцы Святогорской Лавры - это светила, которые своей любовью к Богу, своей благочестивой жизнью были украшением земли, а сегодня они являются молитвенниками за всех нас грешных», - отметил Предстоятель.

Вспоминая о Жертве Иисуса Христа на кресте, Его Блаженство, подчеркнул, что Господь был распят ради нашего спасения, и «нам для того, чтобы взойти на небо и быть со Христом нужно сораспясться Ему».

Отвечая на вопрос как это сделать, Архипастырь сказал: «Конечно, это не в буквальном смысле означает - взять гвозди и прибить себя ко кресту. К кресту пригвождается тот человек, который связывает себя Божественным законом. Спаситель сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14:21). Чтобы показать свою любовь к Богу мы должны засвидетельствовать это - не декларациями, не заявлениями и восторженными восклицаниями, а - своей жизнью».

Основывая свою жизнь на Божественном законе, человек становится способным отвергать все соблазны мира.

«Исполняя Божественные Законы, человек себя связывает и делает мертвым для искушений мира. Ему хочется украсть, а заповедь говорит: не кради. Хочется кого-то возненавидеть, а Господь говорит нельзя никого ненавидеть, любите врагов ваших. Мир предлагает такому человеку соблазны, а он на них не реагирует».

Воплощением такой жизни есть святые, ярким примером, которых являются преподобные отцы Святогорские: «они распяли себя миру, и распяли себя очень тесно и жестоко. Поэтому они стали преподобными».

«Они всю жизнь свою служили Богу, и сораспинались Христу не один раз в жизни, а каждый день и каждый час. Так и мы, когда приходит соблазн, и хочется сделать что-то плохое, должны, через воспоминание Божественных Заповедей и через покорение себя этим законам, сораспинать себя Христу», - подчеркнул Блаженнейший владыка.

«Пусть молитвами Преблагословенной Девы Марии и преподобных отцев Святогорских, память которых мы сегодня совершаем, Господь укрепляет каждого из нас не делать греха. Мы должны помнить, что связывать себя узами Божественной любви человек должен добровольно - не нужно ожидать удобного случая для этого, а заставлять себя каждый день и каждый час. Может быть, поначалу человек будет ощущать себя ограниченным в чем-то. Но на самом деле, тот, кто не простирает руки свои ко греху, получает от Бога такое утешение, которое не возможно представить. Он получает ту радость, тот мир, то счастье, которого ищут все люди. Одни ищут его в богатстве, другие - в земных положениях, во славе человеческой, третьи - в алкоголе или наркотиках, но находят его только те, кто связывают себя узами священных Заповедей Божьих».