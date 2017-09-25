Святогорская лавра отметила 25-летие возрождения монашеской жизни (видео)

В день памяти Собора Святогорских святых, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил торжественное празднование по случаю 25-летнего юбилея восстановления монашеской жизни в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 24 сентября Предстоятель совершил Божественную литургию в Успенском соборе Святогорской лавры в сослужении сонма архиереев Украинской Православной Церкви, духовенства монастыря и гостей в священном сане.

Во время литургии была произнесена сугубая молитва о мире в Украине. Митрополит Онуфрий также помолился за упокой новопреставленного митрополита Нежинского и Прилукского Иринея.

8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил для местного прославления (Журнал №38) и чествования подвижников благочестия, которые «во святых горах на Донце» подвизались. 12 июля того же года состоялось торжественное прославление Святогорских святых. В число Собора преподобных отцов Святогорских входят 18 святых, которые подвизались в Святых Горах в XVII-XX веках. В Успенском соборе Святогорской лавры находятся мощи 11-ти подвижников обители.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля лавры, насельников и всю паству с 25-летним юбилеем восстановления монашеской жизни в обители и с праздником Собора Святогорских святых. С приветственным словом к присутствующим также обратился митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

После поздравлений состоялся крестный ход к памятнику Пресвятой Богородицы, где Предстоятель УПЦ совершил молебен преподобным Святогорским. По завершении молебного пения Блаженнейший владыка окропил верующих святой водой и благословил всех.