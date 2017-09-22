В Чернигове состоялся многолюдный крестный ход с мощами святого Феодосия Черниговского

Накануне дня памяти святителя Феодосия, 21 сентября, состоялся крестный ход с мощами святого по улицам города. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии.

Молитвенный ход от Свято-Успенского Елецкого женского монастыря до Свято-Троицкого кафедрального собора возглавил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий и собрал большое количество православных со всех уголков Украины.

После того как мощи свт. Феодосия были перенесены в Свято-Троицкий собор, владыка Амвросий отслужил перед ними акафист, после чего было совершено праздничное всенощное бдение.

***Святитель Феодосий Черниговский родился в 30-х годах XVII века. на территории Правобережной Украины и происходил из семьи священника. Образование получил в Киево-братской школе и был пострижен в монашество в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

В 1692 году архимандрит Феодосий, игумен Черниговского Елецкого Успенского монастыря, был хиротонисан в епископа Черниговского и возведен в сан архиепископа. Святитель отошел ко Господу 5 февраля 1696 года по старому стилю.

Канонизация святого состоялась 9 сентября (22 сентября по новому стилю) 1896 года.