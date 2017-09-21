Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

Каждый человек в своей жизни должен твердо надеяться на Бога, помнить о том, что «Богу все возможно», не унывать и не оставлять своих молитв перед лицом страданий и преград.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы и Международного дня мира, сообщает Центр информации УПЦ.

«Пресвятая Богородица родилась у престарелых родителей святых праведных Иоакима и Анны, которые тяготились тем, что у них не было детей. Они жили праведно, но детей не было. А для ветхозаветного человека, для иудейской ментальности, отсутствие детей свидетельствовало о грехе, возможно, о тайном грехе родителей. И, будучи праведными, они конечно чувствовали насмешки своих соседей, родственников, но не озлобились, не роптали. А молились и просили усердно Бога о даровании младенца. И Господь услышал. Архангел Гавриил возвестил святым супругам о рождении Девы Марии, и о том, что «ради Нее благословятся все роды земные, чрез Нее дастся спасение всему миру», - напомнил историю праздника митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ отметил, что жизнь каждого человека проходит под промыслом Божьим.

«Для Бога ценна каждая человеческая жизнь. И поэтому все, что с нами происходит - ради нашего спасения. И доброе, и плохое, и радостное, и тягостное. Главное, чтобы мы это приняли, как волю Божью. Приняли и молились, чтобы Господь умножил нашу любовь и укрепил надежду», - отметил митрополит.

Владыка Антоний также напомнил слова преподобного Иоанна Дамаскина: «Ныне праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость».

Управляющий делами УПЦ призвал православных христиан в этот день побывать на Божественной литургии и ощутить духовную радость.

«Многие люди ищут радость, но не там, где она поистине есть. Духовная радость способна преобразить изнутри и наполнить сердца благодарностью Богу», - отметил владыка Антоний.