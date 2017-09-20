Предстоятель УПЦ освятил всемирно известный Институт хирургии

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил новое помещение Института хирургии VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE, основателем которого является заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После освящения Его Блаженство благословил руководителя и сотрудников клиники, пожелал всем помощи Божией в деле исцеления ближнего и возвращения ему естественного образа Божия. Предстоятель также отметил, что главным для каждого христианина остается сохранение чистоты своей души и веры, потому что именно здоровый бодрый внутренний дух является залогом хорошего физического состояния.

Институт хирургии Валихновского - мультипрофильная хирургическая клиника, главными направлениями деятельности которой являются общая, реконструктивная, пластическая, неотложная хирургия, хирургия травмы для взрослых и детей.

Ростислав Валихновский - врач-хирург с 20-летним стажем. Вместе с братом Тарасом Валихновским они осуществили более 8000 уникальных реконструктивных операций, восстановив здоровье и внешность своим пациентам и вернув их к полноценной жизни. За годы успешной работы клиника получила мировое признание качественного медицинского учреждения благодаря внедрению новейших методик лечения и диагностики.

В рамках Института хирургии функционирует Благотворительный фонд, который организует бесплатную медицинскую помощь пострадавшим во время вооруженного конфликта на Востоке, малоимущим и нуждающимся.