Украинский документальный фильм про Афон продолжает получать награды на международных кинофорумах (видео)

Документальный фильм «Тысяча лет на Афоне», созданный украинским телеканалом «Интер» при поддержке Украинской Православной Церкви и Международного института афонского наследия в Украине, был удостоен награды VII Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт телеканала «Интер», «ТЭФИ-Содружество» проводится ежегодно. В этом году фестиваль проходил с 14 по 17 сентября в Минске, а его темой стал «Документальный экран». На кинофоруме было представлено 20 работ от 19 телекомпаний из более чем 10 стран мира.

Авторы фильма-лаурета фестиваля побывали на Святой Горе в год 1000-летнего юбилея древнерусского монашества на Афоне. Их документальное кино повествует об истории Святой Горы устами самих святогорцев.

Во время съемок создатели картины совершили восхождение на Святую Гору, нашли наших соотечественников, принявших здесь постриг, посетили места, связанные с историей древнерусского монашества на Святой Горе.

«Команда проекта гордится этой высокой оценкой,– отметил главный редактор канала «Интер», автор проекта Антон Никитин. – Важно, что наш труд был оценен и зрителями, и экспертами телевизионного рынка. Тема нашего документального фильма соответствует духу самого фестиваля «ТЭФИ-Содружество», задачей которого является сохранение и развитие большого информационного пространства».

Автор проекта подчеркнул, что фильм «Тысяча лет на Афоне» посвящен тысячелетней монашеской традиции, зародившейся в Киевской Руси благодаря подвигу святого Антония Печерского.

Это уже не первая награда фильма «Тысяча лет на Афоне». Проект получил Специальный приз VII Международного фестиваля «Вера и слово». А также удостоился двух дипломов на XIV Международном фестивале православного кино «ПОКРОВ-2016» (2-я премия в номинации «Документальное кино» и лучшему продюсеру документального кино Антону Никитину).