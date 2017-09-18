Предстоятель УПЦ освятил собор в Кропивницком

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 17 сентября возглавил чин освящения нового пятикупольного Свято-Вознесенского собора Свято-Єлисаветинського мужского монастыря и Божественную литургию в г. Кропивницкий.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Его Блаженству сослужили митрополит Агафангел, митрополит Антоний, митрополит Ефрем, митрополит Иоасаф, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Никодим, епископ Дамиан, епископ Диодор, духовенство монастыря и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии состоялся молебен святителю Иоасафу Белгородскому, память которого совершает Православная Церковь.

По завершении богослужения митрополит Иоасаф произнес благодарственное слово. Благотворители, которые приложили усилия для строительства Вознесенского собора, были отмечены церковными наградами.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил управляющего Кировоградской епархией с днем ​​памяти его небесного покровителя и благословил всех присутствующих. Насельники Свято-Елисаветинского монастыря в знак благодарности за молитвенную поддержку подарили Блаженнейшему владыке икону с частицей мощей преподобного Феодосия Черниговского.