Капеллан УПЦ получил награду от Президента Украины

12:17, 15 сентября 2017
Православие
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Фото: alexandria-eparhia.org.ua

Клирик Александрийской епархии протоиерей Александр Шнякин получил знак отличия Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

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Отец Александр неоднократно находился в зоне АТО - передавал военным Вооруженных Сил Украины гуманитарную помощь и оказывал им как духовную, так и бытовую поддержку.

Вручение награды состоялось в Днепропетровской областной государственной администрации.

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