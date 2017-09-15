Капеллан УПЦ получил награду от Президента Украины
12:17, 15 сентября 2017Православие
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Фото: alexandria-eparhia.org.ua
Клирик Александрийской епархии протоиерей Александр Шнякин получил знак отличия Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Отец Александр неоднократно находился в зоне АТО - передавал военным Вооруженных Сил Украины гуманитарную помощь и оказывал им как духовную, так и бытовую поддержку.
Вручение награды состоялось в Днепропетровской областной государственной администрации.
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