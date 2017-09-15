Капеллан УПЦ получил награду от Президента Украины

Клирик Александрийской епархии протоиерей Александр Шнякин получил знак отличия Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Отец Александр неоднократно находился в зоне АТО - передавал военным Вооруженных Сил Украины гуманитарную помощь и оказывал им как духовную, так и бытовую поддержку.

Вручение награды состоялось в Днепропетровской областной государственной администрации.