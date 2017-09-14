В УПЦ облегчат слепым верующим пребывание в церквях

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам начал новый проект по работе с незрячими людьми «Инклюзия слепых в Церкви». Инициатором проекта стала Всеукраинская благотворительная организация инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», которая стала структурным подразделением Отдела, сообщает "Фома в Украине".

Цель нового начинания - введение в православные храмы слепых верующих путем создания необходимых условия для ведения ими церковной жизни.

Сейчас в рамках проекта создается копия иконы Божией Матери «Озерянская» в 3-D формате. Еще не готовая икона была показана польскому специалисту по тифлографии Мареку Якубовскому. Он отметил профессиональный подход и очень хорошую передачу объема. Также он предложил образ звуковым сопровождением и текстом молитвы шрифтом Брайля.

29 августа у источника преподобного Онуфрия Великого, под Куряжем, где исторически пребывала святыня, была отслужена Божественная литургия. Богослужение приурочили к началу проекта «Инклюзия слепых в Церкви». За литургией молились представители общественных организаций, работающих с незрячими.