Информационные технологии в сфере благотворительности: как работают терминалы пожертвований в Украине

Как развивается благотворительность в Украине, какие ее современные способы сейчас существуют и какие информационные технологии сегодня помогают в этом?

Об этом Центру информации УПЦ рассказал председатель правления БФ «Надеюсь и верю» Владислав Касаткин.

- Время ящиков для сбора пожертвований в торговых центрах и супермаркетах, кажется навсегда уходит в прошлое. Расскажите об эволюции информационных технологий в сфере благотворительности.

- Первый шаг в направлении использования информационных технологий в процессе сбора пожертвований был сделан нашим благотворительным фондом в 2009 году. Тогда впервые в сети платежных терминалов пополнения счета мобильных телефонов появилась кнопка перевода пожертвования в адрес благотворительной программы.

Сегодня эта услуга стала обычной для всех операторов, но тогда нам потребовалось не менее полугода, чтобы найти партнера, желавшего рискнуть и установить нашу кнопку в своей терминальной сети. И, хотя данный механизм перевода стал востребованным и сегодня используется многими фондами, он не вполне отвечает всем насущным требованиям.

Средства жертвователя перешли из наличной формы в безналичную, чем исключалось присутствие человека с коробочкой для сбора помощи и возможные злоупотребления в процессе инкассации и подсчета. Сегодня пожертвование можно сделать анонимно и без личного контакта с представителем организации, что весьма нравится благотворителям.

- Но между тем у потенциальных жертвователей всегда есть вопрос о цели сбора и, главное, вопрос прозрачности использования полученных сумм.

- Вопрос полноты информации очень важен. Терминалы позволяют узнать тематику работы благотворительной организации, но не позволяют увидеть, как используются полученные средства. Фонд «Надеюсь и верю», безусловно, публикует на сайте информацию о полученных посредством терминала пожертвованиях и о том, как их использует, но это лишь частичное решение вопроса.

- У многих людей есть внутреннее желание помочь нуждающемуся, но навязчивые призывы некоторых благотворительных организаций, случается, откровенно раздражают. Почему так происходит, в чем их ошибка?

- Помощь ближнему - процесс интимный и требующий особого расположения духа. После сего действа, если хотите, должно остаться послевкусие, сравнимое с удовлетворением от качественно сделанной работы. Да, это именно работа, работа над собой, победа над своей завистью, алчностью, неверием. Случается, мысли, отталкивающие от благотворительного поступка, борются с желанием помочь. И эту неуверенность необходимо преодолеть.

А как это сделать, если в ваше пространство по нескольку раз в день бесцеремонно вторгаются вопиющие призывы и жуткие фото несчастных? Даже самый кроткий и истинно верующий человек поймает себя на гневном помысле. Что же говорить о людях, для которых помощь нуждающемуся могла бы стать едва ли не единственным хорошим поступком за долгое время.

Существующие сегодня информационные технологии вполне способны решить эту задачу. Вопрос стоял в том, кто решится вложить силы и средства в разработку современного механизма приема пожертвований, наиболее полно информирующего жертвователя, как о цели проводимого сбора, так и содержащего отчет об их использовании.

- Расскажите о существующих сегодня механизмах пожертвований с помощью современных технологий.

- Широко распространяемый механизм оплаты PAY PASS позволяет осуществить пожертвование простым прикосновением пластиковой карточки к терминалу. Как оказалось, в Украине тоже есть люди, способные внедрять инновационные технологии в сферу социальной работы. Самое приятное, что не только внедрение, но и разработка технологии есть продукт украинских инженеров IT сферы.

Киевская компания Agency 21 дала благотворительному сектору новое решение и по сложившейся тенденции назвали его тоже по-английски NFC Donation Box. Этот продукт получился не из дешевых.

NFC Donation Box имеет встроенный мультимедийный экран, который, в режиме реального времени, информирует людей о том, как расходуются средства и сколько всего денег поступило на счет программы. Это обеспечивает 100% прозрачность.

Первый пилотный терминал появился в конце прошлого года в киевском GOOD WINE на улице Мечникова. Сегодня эти терминалы уже можно встретить в торговом центре "Океан Плаза", в супермаркете "Ашан" и холле кинотеатра "Планета Кино". Безусловно, разработчикам еще есть над чем подумать в плане более функционального использования возможностей своего аппарата. И, насколько нам известно, процесс модернизации оборудования не останавливается.

- Наверное первые финансовые результаты работы NFC DONATION BOX вызваны в большей степени человеческим любопытством, чем осознанным желанием помогать?

- Для многих пока еще проще опустить пару гривен в коробку для пожертвований, но перспективы использования новых платежных технологий очевидны.

Прошел уже почти год со времени установки первого терминала NFC Donation Box, а общий поток пожертвований держится на стабильном уровне. Это позволяет сделать вывод о формировании некого пула жертвователей, оценивших преимущества нового механизма и регулярно им пользующихся.

Наибольшая же перспектива, на наш взгляд, лежит в использовании подобного инструмента во время проведения массовых мероприятий, когда от скорости приема платежей напрямую зависит финансовый результат сборов. Проще, чем оплата прикосновением карты, придумать сложно.

По моим данным сегодня разработчики совершенствуют информационную емкость терминалов. Ведь вести сборы можно на разные тематики одновременно. Возможно, мы наблюдаем становление еще одного канала финансирования благотворительных и социальных проектов, работающих по популярному ныне принципу краудфандинга, когда успех того или иного начинания зависит не от субъективного решения мецената, а от совокупного участия и массового признания важности проекта.