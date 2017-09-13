В Святогорской лавре отпразднуют 25-летие возрождения обители (видео)

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 23-24 сентября возглавит торжества в честь 25-летия возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Святогорской лавре. В эти же дни Церковь чтит Собор преподобных отцов Святогорских - святых, которые в разные века подвизались в этой обители, сообщает "Фома в Украине".

Вместе с Первосвятителем в лавру прибудут председатель Синодальной комиссии по делам монастырей, наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сонм архиереев Украинской Православной Церкви.

Праздничные богослужения начнутся в 13.00 в субботу 23 сентября - малой вечерней с акафистом Божией Матери. В 17.00 будет совершено всенощное бдение, после которой в 23.00 - полунощница (богослужение, совершаемое в монастырях и напоминающее о Втором пришествии Спасителя).

В сам день праздника, 24 сентября, будут совершены две Божественные литургии - в 5.00 в Покровском храме, в 9.30 - в Свято-Успенском соборе.

Позднюю, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий, предварит водосвятный молебен (начало в 7.30) и часы (в 8.30).

После Литургии состоится Крестный ход на монастырскую площадь.

*** Первое письменное упоминание о местности «Святые горы» относится к 1526 году. Оно встречается в записках германского посла Сигизмунда Герберштейна.

В 1787 году по указу императрицы Екатерины II Святогорский монастырь был упразднён, а принадлежавшие ему деревни, земли и угодья отобраны в казну. В 1790 году новым владельцем Святогорья стал князь Таврический Григорий Потемкин. По указу Святейшего Синода монастырские храмы Успения Божией Матери и святителя Николая на скале обращены в приходские, а прочие разобраны и увезены. В 1844 году по указу императора Николая I Святогорский монастырь был восстановлен.

В январе 1918 года началось разграбление обители советской властью. В 1922 году монастырь был ликвидирован, а на его месте образован Дом отдыха для трудящихся Донбасса.

В 1992 году началось возрождение Святогорской обители. 4 октября 1992 года в монастырь была возвращена Святогорская икона Божией Матери. 24 августа 1995 года Украинской Православной Церковью был причислен к лику святых преподобный Иоанн Затворник, Святогорский Чудотворец.

9 марта 2004 года Священный Синод УПЦ принял решение о присвоении Свято-Успенскому Святогорскому монастырю статуса Лавры. Таким образом, Святогорский монастырь стал третьей в Украине лаврой.

С началом военного конфликта на Востоке Украины обитель стала приютом для беженцев. Сегодня в лавре живет около 300 беженцев, в том числе 60 детей.