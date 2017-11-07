В семье одесского священника случилась беда

«Матушка ушла…», - с такими грустными словами обратились к одесситам в одной из православных соцгрупп прихожане храма, в котором трудится священник Андрей Ревякин.

Умерла Нина Ревякина, супруга батюшки. Умерла при очень страшных и трагических обстоятельствах, оставив сиротами троих детей, младшей из которых - Машеньке, от роду всего месяц.

Нина была на шестом месяце беременности, когда у нее началась сильная рвота, остановить которую никак не удавалось. Боясь за жизнь еще не родившейся девочки, врачи приняли решение о кесаревом сечении. Ребенок родился живым, но очень слабеньким. А маме диагностировали рак желудка четвертой стадии. Андрей боролся за жизнь супруги месяц. Рак победил…

Близкие и знакомые семьи Ревякиных просят помолиться за здоровье Машеньки, которая изо всех сил борется за право жить. И за упокой ее мамы, покинувшей наш мир так внезапно.

Счет для перечисления материальной помощи: 5168 7555 1001 9504.

Приватбанк, получатель Костов Андрей Николаевич, с пометкой по возможности - "Отцу Андрею Ревякину".

Давайте поможем все вместе.