В Германии представители УПЦ рассказали о служении на Востоке Украины

В Мюнстере (Германия) с 10 по 12 сентября проходит Международная встреча “Пути мира – религии и культуры в диалоге”, Пути мира - религии и культуры в диалоге», которую организовала Община святого Эгидия. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей, Украинскую Православную Церковь на международном форуме представляет митрополит Сарненский и Полесский Анаталий, которого сопровождает сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ. В. Горзов.

Во встрече принимают участие Патриарх Антиохийский Иоанн, представители Русской, Сербской, Элладской, Американской и Румынской Православных Церквей. Среди участников есть представители христианских конфессий и религиозных организаций из разных стран мира, а также известные религиозные эксперты и политики. Общее количество присутствующих составляет более 550 человек.

В воскресенье, 10 сентября, состоялось торжественное открытие нынешней Международной встречи, которую начали епископ Мюнстера Феликс Генн и мэр города Мюнстер - господин Маркус Леве. Были зачитаны приветствия от религиозных и политических деятелей мира. В частности, с приветственным словом к участникам форума обратились Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Европарламента Антонио Таяни.

В понедельник, 11 сентября, митрополит Сарненский и Полесский Анатолий выступил с докладом на одной из панельных дискуссий, которая проходила под названием «Война - это всегда пустая бойня».

Эти слова принадлежат папе Бенедикту XV, который в 1917 году во время Первой мировой войны именно так охарактеризовал сам феномен войны.

В своем выступлении владыка Анатолий рассказал о служении Украинской Православной Церкви в условиях вооруженного конфликта на Востоке Украины. В частности, архиерей отметил, что «Украинская Православная Церковь, будучи самой большой христианской конфессией государства, с особой остротой и болью переживает эту трагедию, поскольку наши верующие и духовенство оказались по разные стороны линии разграничения. Таким образом, наша Церковь живет и совершает свое служение по обе стороны баррикад».

С одной стороны, по словам архиерея, это большая проблема и вызов для Церкви, однако, с другой - возможность для Церкви проявить свою природу, не окунуться в противостояние, а согласно словам апостола Павла для всех стать всем, чтобы спасти хотя бы некоторых(ср. 1 Кор. 9:22).

Владыка Анатолий рассказал присутствующим об особенностях жизни и служения украинского духовенства в условиях войны. Также Он донес до слушателей мысль о важности сотрудничества между различными христианскими конфессиями в делах милосердия в условиях конфликта.