В епархиях УПЦ завершился сезон летних оздоровительных православных лагерей

Украинская Православная Церковь завершила сезон летних оздоровительных православных лагерей. Во время летнего отдыха отдельное внимание было уделено ежедневной молитве, а в конце лагерной смены за воскресным богослужением все участники приступили к таинствам исповеди и Причастия, - сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Кировоградская епархия

Третий год подряд, по благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа, епархия совместно с Кировоградской областной общественной организацией родителей детей с особыми потребностями «Сердце матери» и вместе с другими благотворителями организовали лагерь для детей с ограниченными возможностями “Родничок надежды”.

В этом году он собрал 40 участников, которые были поделены на две детские и одну молодежную группы. В течение недели дети ежедневно отдыхали активно, посетили познавательные экскурсии, в частности в город Черкассы, мастер-классы по изготовлению подарочного печенья, основ профессии ведущего новостей, звонарского дела и живописи, подготовили творческие номера для концертов. Отдельное внимание было уделено ежедневной молитве. Также в конце лагерной смены за воскресным богослужением все участники приступили к таинствам исповеди и Причастия.

Бориспольская епархия

По благословению митрополита Бориспольского и Броварского Антония, управляющего делами Украинской Православной Церкви, вблизи села Власовка Барышевского района на Киевщине был организован епархиальный палаточный лагерь “Вифлеем”. На частной территории было установлено около 30-ти палаток, в которых несколько дней проживала молодежь из разных приходов Бориспольской епархии.

Жизнь лагеря была наполнена живым неформальным общением с священниками и сверстниками, различными мастер-классами и квестами, кинофильмами, театром. Завершением лагеря стал традиционный крестный ход по случаю Дня крещения Руси в Киеве 27 июля от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.

Полтавская епархия

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, этим летом епархия организовала смены в трех православных лагерях: “Орленок”, “Псел” и “Зарница”. Каждый день в течение смен дети имели возможность беседовать со священниками, учавствовать в спортивных соревнованиях, экскурсиях. В частности, воспитанники лагеря “Орленок” совершили паломничество к Велико-Будищанському Свято-Троицкому женскому монастырю в селе Писаривщина Диканьского района Полтавщины.

Волынская епархия

Традиционно летом отдел благотворительности и социального служения епархии, по благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, организовал на базе Свято-Троицкого женского монастыря в селе Староселье Маневицкого района епархиальный православный лагерь “Тропинка добра”.