В УПЦ увидели проблемы с УГКЦ на востоке Украины и вспомнили Кунцевича

В Украинской Православной Церкви отмечают, что в зоне военного конфликта на востоке страны между религиозными конфессиями в Украине существуют проблемы.

Об этом в интервью Центру информации УПЦ рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний (Паканич).

«В восточной Украине мы наблюдаем многочисленные случаи активной миссии греко-католиков среди людей, крещеных в Православной Церкви, хотя и не являющихся активными прихожанами наших храмов. Греко-католические священники и миссионеры, которые ведут такую миссию, часто называют себя православными, вводя, таким образом, в заблуждение местное население. И это нас беспокоит», - отметил митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, с началом войны на Донбассе среди некоторых греко-католических священников было стремление захватывать храмы УПЦ, но руководство УГКЦ не поддержало их инициативу.

Вместе с тем митрополита Антония удивили высказывания главы УГКЦ Святослава Шевчука на недавнем освящении храма в Харькове.

«Там было сказано, что люди Слобожанщины наконец-то получили возможность «быть с живым Христом». Как это следует понимать? Разве до прихода греко-католиков Христа там не было, или Он не был живым? А может, православные священники там не проповедовали живого Христа? Полагаю, руководству УГКЦ следует быть осторожнее в подобных высказываниях и с уважением относиться к деятельности местного православного духовенства», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Также владыка Антоний сфокусировал внимание на том, что между УПЦ и УГКЦ существуют определенные исторические проблемы. В данном контексте, по его мнению, показательной является фигура Иоасафа Кунцевича, которого предстоятель УГКЦ буквально назвал «мучеником за единство христиан».

«Хорошо известно, что Кунцевич был одним из самых жестоких борцов за обращение православных в подчинение Риму. Именно он основал орден святого Василия Великого, члены которого называются «василиане». В истории Украины этот орден известен в качестве одной из ведущих сил, которая навязывала латинизацию. Да и сам Кунцевич умер от рук православных, которые уже просто не могли терпеть его притеснений. Репрессии, прошедшие после его смерти, унесли жизни около 100 человек. Это ли образец для единения христиан? Убежден, что нет», - подчеркнул митрополит Антоний.

По его мнению, для более осторожного отношения к фигуре Кунцевича есть и более важные основания, которые были сформулированы в рамках православно-католического диалога. Например, Баламандский документ 1993 года, который осуждает методы униатизма.

«Такие методы нельзя предлагать в качестве образца для подрастающего поколения. Убежден, что формат, который воплощался в жизнь в начале XVII века, не может быть приемлемым сегодня. Те методы и действия, которые практиковал Кунцевич, нельзя называть «образцом христианского единства»», - убежден управляющий делами УПЦ.