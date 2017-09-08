В Бозе состоялась встреча делегации УПЦ с Константинопольским Патриархом Варфоломеем

В эти дни делегация УПЦ принимает участие в Международном симпозиуме по Православной духовности в Бозе (Италия). Во время форума состоялись встречи представителей УПЦ с Константинопольским Патриархом Варфоломеем и Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, - сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

С 6 по 9 сентября 2017 года в Италии на территории Преображенского монастыря в Бозе проходит XXV Международный симпозиум, посвященный Православной духовности на тему «Дар гостеприимства». По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Украинскую Православную Церковь представляет делегация во главе с архиепископом Львовским и Галицким Филаретом.

Традиционно для участия в конференции прибыли представители всех Православных Поместных Церквей, известные богословы и церковные историки из разных стран, а также делегаты от Римско-Католической церкви, Апостольской церкви Армении, Коптской церкви, англикане и другие. Всего в форуме принимает участие более 200 участников из разных стран мира.

Открыли симпозиум Константинопольский Патриарх Варфоломей и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

В своем приветственном слове архиепископ Львовский и Галицкий Филарет зачитал послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к участникам и организаторам мероприятия.

Во время форума состоялись встречи делегации УПЦ с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, представителями других Поместных Православных Церквей.

В частности, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия донес до сведения Константинопольского Патриарха Варфоломея информацию о межконфессиональных и церковно-государственных отношений в Украине. Патриарх Варфоломей отметил, что Константинопольская Церковь сделает все возможное, чтобы сохранять каноническое устройство Украинской Православной Церкви и помочь Церкви в непростой политической ситуации совершать свою спасительную миссию.