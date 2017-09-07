В УПЦ отмечают, что УПЦ КП, желая объединиться в одну Церковь, систематически и агрессивно нападают

В Украинской Православной Церкви обращают внимание на действия УПЦ Киевского Патриархата, ее официальных и неофициальных лиц, а именно на тот факт, что "невзирая на заявления о желании объединиться с УПЦ в одну Церковь, УПЦ КП систематически и агрессивно нападают".

В частности, об этом в интервью Центру информации УПЦ сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«У меня складывается впечатление, что они действительно убеждены в правильности и целесообразности таких действий. Однако, кто после такого их поведения захочет иметь с ними дело? Это какой-то самообман. При том, что без нашей Церкви они не получат никакого признания, и даже Константинополь им в этом не поможет. Не стоит им обманывать ни людей, ни государственных мужей, которые в этих вопросах глубоко не разбираются, ни самих себя. И сама верхушка этой конфессии об этом хорошо знает», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил о том, что "ни одна из Поместных Православных Церквей, в том числе и Константинопольский патриархат, не признают действительности священства УПЦ КП".

В качестве подтверждения своего тезиса владыка описал ситуацию с Испанской и Португальской митрополией Константинопольского патриархата, в которых сегодня служат также священники из Украины.

«Ранее, некоторые из них получили «рукоположение» в УПЦ КП. Когда же они приехали на работу в Испанию и захотели перейти на служение в юрисдикцию Константинополя, их заново рукоположили. Это показательный пример того, как в Константинопольском патриархате на самом деле относятся к действительности «хиротоний», совершенных в украинском расколе», - - отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем управделами УПЦ подчеркнул, что "еще в 2012 году представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил сказал, что Вселенский патриархат не признаёт так называемую УПЦ КП и никогда не признает".

Владыка Антоний отметил, что подобной позиции придерживаются и другие Поместные Православные Церкви, которые исходят из того, что в УПЦ КП отсутствует апостольское преемство, а соответственно – и каноническое, действительное священство.

«Некоторые Главы Поместных Православных Церквей в неофициальном общении нам прямо говорят, что пока они, Главы Церквей, не увидят, что наши раскольники сняли с себя панагии, положили их на престол и получили каноническое рукоположение, то даже если мы (УПЦ. - Ред.) договоримся с ними как-нибудь иначе, они будут первыми, кто перестанет с нами служить. Хотел бы подчеркнуть, что это слова не патриарха Московского. Это позиция Предстоятелей других Церквей», - констатировал управляющий делами УПЦ.