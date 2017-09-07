Социальный отдел УПЦ проводит акцию по сбору теплых вещей для бездомных

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам начал акцию для бездомных в преддверии осенних холодов. Первое мероприятие по обеспечению нуждающихся одеждой состоялся 3 сентября 2017 года на территории Киевского Свято-Покровского женского монастыря, об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ua.

Накануне осенних холодов командой проекта по социальной адаптации бездомных «Центр социальной адаптации для бездомных в честь св. прав. Симеона Богоприимца», который совершается при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017» и волонтерами добровольческого движения «Добрый Киевлянин» была организована выдача теплой одежды. Было собрано и роздано нуждающимся вещей весом более 300 килограмм.В результате проведения акции под названием «Одевай-ка» материальную, духовную и психологическую помощь получили 215 бездомных и малообеспеченных людей.

Во время проведения акции на площадке присутствовали духовник проекта и психологи для оказания поддержки каждому желающему.

«У нас было несколько задач, – рассказала куратор проекта «Центр социальной адаптации для бездомных в честь святого праведного Симеона Богоприимца» Екатерина Середа. – Во-первых, оказать посильную помощь пережить первые холода, во-вторых, пригласить людей, которые хотят изменить свою жизнь в наш проект, ну и конечно, отдать частичку себя, своего времени людям, которые привыкли к тому, что наш социум ими просто брезгует. Бездомные с радостью идут на контакт, иногда я понимаю, что им не столько нужен свитер, сколько услышать вопрос «как он поживает», чтобы в ответ иметь возможность рассказать о длинную-длинную историю о его непростой жизни». Екатерина также сообщила, что подобная акция, совместно со Свято-Покровским женским монастырем будет не последней в рамках проекта ресоциализации бездомных.

«Мы обязательно продолжим выдачу теплой одежды в течение осенних и накануне зимних холодов», – поделилась Мария Грищенко, социальный работник проекта оказания социальной помощи бездомным и малообеспеченным.

Среди бездомных нашлись также люди, которые выразили желание начать менять свою жизнь: они прошли анкетирование и первичное собеседование с психологом, присутствующим на акции, для вступления в проект ресоциализации (возвращения в общество). Анкеты будут проанализированы специалистами – социальными работниками и психологами проекта. В дальнейшем планируется повторная встреча с будущими реципиентами для проведения беседы и включения их в проект. Принять участие в программе ресоциализации решили 20 человек.

Чтобы присоединиться к акции, можно:

– принести на склад Центра Гуманитарной Помощи обувь и одежду (преимущественно мужская);

– принять участие в подготовке к акции (в качестве волонтера);

– присоединиться к команде во время проведения самой акции.

Реквизиты и координаты для помощи можно найти на сайте Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

ОТметим, что за период существования проекта «ЦСА для бездомных в честь святого праведного Симеона» (реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017») приняло участие около 500 бездомных, кроме прочего, для них были проведены психологические консультации, а также оказана помощь в восстановлении документов.