Афонские монахи передали храму при Национальном институте рака список чудотворной иконы Богородицы

Братия сербского афонского монастыря Хиландар 1 сентября передала в дар приходу в честь святых бессребреников Космы и Дамиана при Национальном институте рака МЗ Украины список чудотворного образа “Млекопитательница”. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт pravoslavie.ru.

Такой же образ недавно был отправлен в кафедральный собор г. Мукачево Хустской епархии, где святыню встречал многолюдный крестный ход. Настоятель храма протоиерей Евгений Милешкин рассказал, что икону святогорцы написали специально для храма св. безср. Космы и Дамиана и больницы. “И сейчас наша задача – принести свой духовный плод Пресвятой Богородицы”, – отметил он.

Отец Евгений вместе с прихожанами неоднократно посещали Хиландарский монастырь на святой Горе Афон и молились перед чудотворным образом Богоматери “Млекопитательница”. Паломники рассказали монахам, что хотели бы иметь такую икону в своем храме.

Это подтолкнуло игумена обители архимандрита Мефодия и братию к написанию списка чудотворной иконы. Образ был написан за полгода и один из монахов доставил его в Киев в подарок паломникам.

Икона Божией Матери «Млекопитательница» изображает Пресвятую Богородицу, которая кормит Младенца Христа. Образ привез на Афон в XIII веке основатель Хиландарського монастыря святитель Савва Сербский. До этого он находился в Палестинском монастыре преподобного Саввы Освященного.