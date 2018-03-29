В Киево-Печерской лавре состоится международная научная конференция памяти Паисия Величковского

27 – 28 ноября 2017 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоится I-я международная научная конференция «Паисиевские чтения». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на портал afonit.info.

Научный форум, посвященный 295-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского и его духовно-культурному наследию, будет проводиться в день его памяти.

Мероприятие призвано стать площадкой для обмена опытом, системного и разностороннего обсуждения, изучения и популяризации наследия прп. Паисия Величковского, а также истории и влияния исихазма и Афона в развитии духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы. Приурочен форум к 295-летию со дня рождения прп. Паисия Величковского и проводится в день его памяти.

Организаторами конференции выступают: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Международный институт афонского наследия, Кафедра славистики Ясского университета им. Александра Иоанна Кузы (Яссы, Румыния).

Как отметил один из организаторов конференции, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило:

«Подобно прп. Антонию Печерскому, старец Паисий Величковский как истинный подвижник трудился на ниве утверждения монашеских добродетелей и духовного просвещения. Он по праву считается одним из главных вдохновителей «филокалического возрождения» конца XVIII – начала XIX веков в Греции, Болгарии, Сербии, Молдове, Румынии, Украине и России. Его стараниями древние святоотеческие труды стали доступны в переводах на славянские языки, а богатейшее афонское исихастское наследие, которое в XVIII веке уже приходило в забвение даже на Святой Горе, пережило период своего нового расцвета.

Основанная прп. Паисием монашеско-аскетическая школа, ее литературная деятельность и возрождение утраченных традиций православного старчества и исихазма дали мощнейший импульс не только к возрождению подлинного монашества и духовности, но и к возрождению православной восточнославянской культуры, ее возвращению к традиционным христианским устоям и ценностям.

Поэтому справедливо в год 295-летия со дня рождения столь выдающегося подвижника посвятить ему отдельную конференцию и тем самым почтить его память и его труды».

Предполагаемые секции (темы) конференции:

1. Прп. Паисий Величковский и Афон.

2. Прп. Паисий Величковский и Киево-Печерская Лавра.

4. Школа и ученики прп. Паисия Величковского на Балканах и в Центрально-Восточной Европе.

5. Наследие прп. Паисия Величковского и его влияние на возрождение православного богословия, монашества и старчества.

6. Исихазм в культуре и духовности народов Центрально-Восточной Европы.

7. Влияние Афона на развитие духовности, монашества, книжности и культуры на Руси.

8. Литературные связи Центрально-Восточной Европы с Афоном.

9. Современное осмысление наследия прп. Паисия Величковского и переиздание его трудов.

Место проведения: г. Киев, ул. Лаврская, 15, корп. № 45 (конференц-зал Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры).

В работе конференции предусматривается очное и заочное участие. По результатам работы статьи докладчиков будут опубликованы в научном альманахе "Афонское наследие".

Организаторы обеспечивают бесплатным проживанием и питанием на время проведения конференции.

Электронный адрес оргкомитета: institute@afon.org.ua (Международный институт афонского наследия, директор – Шумило Сергей Викторович).

Для участия в конференции необходимо прислать до 4 октября 2017 на эл-адрес institute@afon.org.ua заявку, в которой необходимо указать тему доклада и сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание или духовный сан, место работы, адрес, домашний или мобильный телефон, электронный адрес и т.д.).