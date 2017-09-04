В Киеве в октябре состоится фестиваль православного кино "Покров"

XV Международный фестиваль православного кино «Покров» пройдет в Киеве с 5 по 8 октября.

Как сообщает журнал "Фома", прием работ закончился 1 сентября. В течение месяца комиссия фестиваля определит участников конкурса.

Традиционно лучшие ленты будут определены в четырех номинациях: «Анимационное кино», «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино» и «Полнометражное игровое кино».

Вход на конкурсные показы и закрытие фестиваля, которое в этот раз пройдет в воскресенье, свободный.

Напомним, Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошел по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в октябре 2003-го. В прошлом году в конкурсе приняли участие 56 фильмов режиссеров из шести стран.