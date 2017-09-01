Предстоятель УПЦ дал совет студентам и рассказал историю о царе Соломоне

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий в первый день учебного года благословил семинаристов и преподавателей Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) на начало учебного года и дал совет, который поможет в учебе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший рассказал семинаристам библейскую историю о царе Соломоне.

«Светские науки занимают ум человеческий, но они не обязывают человека к каким-то моральным правилам и законам. А наша духовная наука требует от нас не только ума, сердца, но и благочестивой во Христе жизни», - сказал митрополит Онуфрий.

«Когда-то святой царь Соломон, будучи молодым, вступил в царство после царя Давида и сразу же принес много жертв Богу. Когда Соломон свершил эти жертвоприношения, явился к нему Господь, и говорит: «Проси, что ты хочешь». И Соломон сказал: «Господи, дай мне разумное сердце, чтобы я мог справедливо творить суд над народом, и чтобы я знал, что такое добро, и что такое зло». Господу ответ был приятен, и он ответил: «За то, что ты не просил у меня долголетия и богатства, а просил для себя мудрости, то я дам тебе мудрость. А также я дам тебе то, что ты у меня не просил - и богатство, и славу», - рассказал Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ напомнил, что царь Соломон был не только одним из самых мудрых царей, но был также богатым и знатным правителем. Богатство и славу он получил от Господа потому, что превыше всего стремился к мудрости.

«Эта священная история напоминает нам о том, как решаются главные, и как решаются второстепенные задачи в жизни. Что для человека значит знать премудрость Божию? Господь говорит: «Ищите правды». Все остальное Господь знает сам. В духовной школе основной акцент делается на приобретение мудрости Божией. На знание закона, который необходим человеку, чтобы он был человеком. Желаю преподавателям и студентам, чтобы помнили самое главное в нашей жизни – держать в себе разумное сердце. Для этого надо трудиться и молить Бога, и остальное все приложится. Я желаю, чтобы Господь укреплял вас», - пожелал Предстоятель УПЦ будущим священнослужителям.