Будущие священники молились у мощей Нестора Летописца в день начала учебного года (видео)

В Киево-Печерской лавре 1 сентября будущие священнослужители молились у мощей небесного покровителя Киевских духовных школ - преподобного Нестора Летописца, и просили у святого помощи в учебе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, первый день учебы в Киевской духовной академии и семинарии начался с Божественной литургии, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

После чего семинаристы во главе с Предстоятелем УПЦ и ректором Киевских духовных школ митрополитом Антонием прошли крестным ходом от Свято-Успенского собора к Ближним пещерам, где молились у мощей преподобного Нестора Летописца.

«Наше образование отражает тенденции современного развития образования и его трехступенчатую форму: у нас есть программа бакалавриата, магистратуры, а также аспирантуры. Наши студенты - это не только люди со школьным образованием, но также те, кто уже закончил высшие учебные заведения», - рассказал первый проректор Киевской духовной академии и семинарии, протоиерей Сергий Ющик.

В этом году студентами Киевской духовной семинарии и академии стали абитуриенты из всех областей Украины, а также Беларуси, Молдовы, России, Греции и других стран. Среди будущих священников – бывшие юристы, военные, а также учителя и программисты.

«Желаю всем студентам твердости веры в своем желании стать служителем Православной Церкви и помнить, что духовное образование - это образование, которое воспитывает человека в Церкви, человека Церкви и человека для Церкви», - пожелал студентам отец Ющик.

Сами семинаристы первого класса с радостью встречают первый день занятий, ведь многие из них мечтали поступить в Киевскую духовную семинарию с детства.

«Я еще ребенком приезжал в Киево-Печерскую лавру паломником и всегда мечтал учиться в Киевской духовной семинарии, чтобы послужить Матери-Церкви. Родители мои Простые рабочие, но поддержали меня в моем стремлении стать священником, и вот, Слава Богу, я здесь», - делится радостью семинарист Роман из Беларуси.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Киевской духовной академии и семинарии 1 сентября начали обучение 243 студента первых курсов. На дневном отделении семинарии - 65 студентов, 32 студента - в магистратуре дневного отделения. На заочном отделении в Киевской духовной академии начали обучение 71 студент и 7 – в семинарии.