Будущие священнослужители: с какими надеждами студенты идут в Киевскую духовную семинарию

В этом году 1 сентября в Киевской духовной академии и семинарии приступят к обучению 243 студента-первокурсника со всех уголков Украины. Для того, чтобы поступить в духовную школу, будущим священнослужителям пришлось пройти волнительный период экзаменов и конкурсный отбор, а сегодня студенты-первокурсники с нетерпением ожидают начала занятий.

Центр информации УПЦ специально для сайта Факты ICTV узнал у первокурсников, с какими надеждами они пришли в Киевскую духовную академию и семинарию.

Семинарист Михаил Садовниченко: “Это лучшая семинария в Украине…”

– Я приехал из города Изюм, это Изюмская и Купянская епархия. В храме уже пять лет – с 13 лет в храме прислуживал, пел в хоре, затем был пономарем, а три года назад стал иподиаконом. Именно тогда я и решил поступать в духовную семинарию, чтобы стать священником. Владыка меня благословил, дал рекомендации, и я приехал сюда. На вопрос о том, почему решил поступать именно в Киевскую семинарию, отвечу просто: потому, что это лучшая семинария в Украине! Я долго мечтал о том, чтобы поступить именно в эту семинарию и верю, что смогу получить здесь хорошее духовное образование, которое даст мне возможность стать хорошим священником.

Семинарист Александр Мельничук: “Хочу получить духовный опыт и знания”

– Я приехал из села Мотовилка Киевской области, прежде всего, затем, чтобы получить духовный опыт и знания. Моя жизнь сложилась так, что я довольно недавно пришел в Церковь, крестился уже в сознательном возрасте и долго думал над тем, каким должен быть мой жизненный путь. В итоге принял решение поступать в Киевскую духовную семинарию. К экзаменам тщательно готовился, поэтому поступил легко. От духовной школы ожидаю получить хорошее образование, которое необходимо каждому священнику, а также научиться здесь выдержке и дисциплине для будущего служения Господу.

Семинарист Григорий Мельничук: “В Лавре сердце наполняется радостью”

– Я приехал из города Шумск Тернопольской епархии. Хотя рядом с моим городом находится Почаевская духовная семинария, приехал поступать именно в Киевскую, потому что, когда впервые побывал в Киево-Печерской лавре, был очарован ее красотой. Когда ты заходишь на богослужение в эти храмы, твоя душа раскрывается, ты растворяешься в Божественной литургии, ощущаешь, как становишься ее участником, а сердце наполняется радостью от того, что стоишь в тысячелетнем Соборе, где молились много поколений и твои предки. И вот теперь я также имею возможность молиться в этой прекрасной Лавре! Также здесь очень хороший преподавательский коллектив, который, надеюсь, даст мне самые лучшие знания для будущего служения священником. Кроме того, я собираюсь совмещать учебу в семинарии с заочным обучением на юридическом факультете университета. Юридическое образование для современного священнослужителя также необходимо, поскольку он должен быть в курсе всех событий мирской жизни, понимать проблемы людей, которые приходят к нему в храм, смотреть на жизнь “из разных окон”. Надеюсь, по окончании семинарии, я стану хорошим священником, который будет верой и правдой нести крест Божий.