Предстоятель УПЦ: Богу может угодить любой человек, независимо от рода и звания (видео)

В день памяти святых мучеников Флора и Лавра, 31 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Богу может угодить любой человек, независимо от рода и звания. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Порой может прийти мысль, что священнику легче угодить Богу, нежели живущему в миру, обремененному разными заботами, заметил Предстоятель.

«Но святые Флор и Лавр не были священниками, – подчеркнул он. – Они тоже были простыми людьми, которые тоже работали, были в ответственности перед кем-то».

Если человек – или священник, или не посвященный в сан – старается жить по заповедям Божиим, то он благоугодный Богу.

«Когда Бог будет судить нас, – продолжил Архипастырь, – то не посмотрит на наши саны, на наши облачения, а будет смотреть на наши дела, на то, как мы жили. Исполняли ли заповеди Его».

Поэтому эти заповеди, нужны не Богу, а нам – сказал Предстоятель.

«Но поскольку Бог любит нас больше, нежели мы можем себе представить, то Ему не нравится, когда мы нарушаем заповеди. Он не хочет, чтобы мы погибали, сами себя умервщляя», - заключил Блаженнейший владыка.