В резиденции Киевской митрополии под председательством управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония 30 августа состоялась встреча представителей двух религиозных общин Киевской и Владимир-Волынской епархий. Православные верующие из Киевщины передали свой храм на Волынь, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На встрече также присутствовал Глава Представительства УПЦ при международных европейских организациях епископ Виктор.

Религиозная община в честь святых князей Бориса и Глеба пгт. Козин, которая нахадится на Киевщине уже достраивает новую большую церковь, а свой небольшой деревянный храм они решили передать верующим на Волынь в село Грибовицу.

Митрополит Антоний напомнил, что за последние 3 года в УПЦ было захвачено более 40 храмов.

«Несмотря на это, верные остаются со своей Церковью. Так, 26 июля Священный Синод УПЦ принял решение о сборе пожертвований для того, чтобы отстраивать храмы в тех приходах, где они были силой захвачены. К этой инициативе постепенно присоединяются почти все приходы Украинской Православной Церкви», - сказал владыка Антоний.

Согласно распоряжению Священного Синода УПЦ, благотворительный фонд «Фавор» начал программу “40 храмов”, цель которой - обеспечить церковными сооружениями те приходы УПЦ, которые были лишены собственного места для молитвы.

При содействии благотворительного фонда с Киевщины на Волынь был транспортирован деревянный храм, после чего в течение трех месяцев велись работы по его установке и обустройству.

Первая литургия была совершена 6 августа, в день памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба, что является свидетельством Божиего благословения, считают верующие.

«Наше первое богослужение в этой церкви состоялось в 2007 году на праздник Бориса и Глеба и стоит отметить, что первая служба на Волыни была совершена ровно через 10 лет, именно в день памяти святых благоверных князей. Мы видим в этом волю Божию и особое благословение», - рассказал настоятель храма святых князей Бориса и Глеба пгт. Козин протоиерей Петр Артерчук.

Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что это событие «является свидетельством единства нашей Церкви».