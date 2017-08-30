В Киевских духовных школах обучение начнут 243 первокурсника: студентами стали учителя, военные, программисты

В Киевской духовной академии и семинарии 1 сентября начнут 243 студента первых курсов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на данные первого проректора Киевской духовной академии и семинарии протоиерея Сергия Ющика, в новом учебном году студентами первого курса по программе бакалавриат на дневном отделении семинарии стали 65 студентов, 32 студента будут обучаться в магистратуре дневного отделения. На заочном отделении в Киевской духовной академии начнут обучение 71 студент и 75 – в семинарии.

«243 человека начнут обучение в этом году. Нашими студентами стали выпускники средних школ и выпускники профессионально-технических и высших учебных заведений. Учителя, программисты, представители рабочих специальностей – люди разного возраста и профессий избрали для себя обучение в нашем духовном заведении. В этом году документы подали более 300 абитуриентов. Все они показали достаточно хороший уровень знаний. К нам пришли учиться лучшие - те, кто в школе сдали ВНО на 196-198 баллов», - говорит протоиерей Сергей Ющик.

В этом году в Киевские духовные школы подавали документы абитуриенты со всех областей Украины, а в академии будут учиться выпускники духовных семинарий УПЦ.

"Студенты семинарии дневной формы обучения - это студенты со всех областей Украины. Соответственно, в академию поступали выпускники всех семинарий, которые есть в Украинской Православной Церкви: Почаевской духовной семинарии, Полтавской духовной семинарии, Волынской духовной семинарии, Харьковской духовной семинарии, Сумской духовной семинарии. Мы собрали студентов, которые учились по одной программе, но с разными местными традициями», - рассказал первый проректор КДАиС.

По словам отца Сергея, в этом году студентами Киевской духовной академии и семинарии стали не только украинцы, но и граждане других государств.

«На дневном отделении у нас есть студенты из Молдовы, Грузии, Греции. На заочной форме обучения учатся студенты из России, Беларуси, Молдовы, Германии, Грузии, Нидерландов, Испании, Казахстана, Норвегии, Польши, Узбекистана. Также у нас есть студент, который окончил заочное отделение семинарии и поступил на заочное отделение академии – он несет церковное служение в Испании», - рассказал первый проректор КДАиС.

Также протоиерей Сергей Ющик отметил, что Киевская духовная академия и семинария имеет уже свои учебные династии, которых с каждым учебным годом становится все больше.

«Достаточно много среди поступивших к нам в этом году выходцев из семей духовенства. Родители сегодняшних студентов также окончили Киевскую духовную школу. Они обучались в семинарии в 90-х годах. Важно, что наши выпускники прививают своим детям духовные ценности и проявляют уважение семьи к традициям школы. Если отец считает, что его сын должен учиться в том же учебном заведении, нам как преподавателям это приятно. Ранее такие учебные династии у нас также были, однако в этом году их значительно больше», - отмечает первый проректор КДАиС Сергей Ющик.