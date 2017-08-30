Семинаристы 1 курса Киевской духовной семинарии благословили на ношение подрясников

Ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 30 августа по традиции благословил воспитанников 1-го класса КДАиС на ношение подрясниками. Об этом сообщается на официальном сайте КДАиС.

Обращаясь к первоклассникам, владыка отметил, что для семинариста благословение на ношение подрясника - это важное событие в их церковной жизни. Это напоминание о том, что они - будущие священнослужители, и уже должны вести себя соответственно.