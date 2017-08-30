В Виннице Предстоятель УПЦ освятил храм и православную школу

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 29 августа совершил Чин освящения Престола в Богоявленском храме Крестовоздвиженской общины Винницы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, также были освящены помещения православной частной школы Святителя Николая и детского сада, которые размещаются в храмовом комплексе.

Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил Божественную литургию в сослужении митрополита Симеона, митрополита Агапита, митрополита Мелетия, митрополита Иринея и духовенства епархии.

Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Он напомнил историю праздника Нерукотворного Спаса. Предстоятель подчеркнул, что образ Божий присутствует в каждом человеке, но у одних он сияет христианскими добродетелями, среди которых главным являются любовь к Богу и ближнему, а в других он остается незаметным из-за большого слоя грехов, среди которых главными являются гордыня и ненависть. Митрополит Онуфрий призвал паству держать в чистоте образ Божий в своем сердце, очищая его покаянием, и украшать делами любви, милосердия, прощения, а также молитвами и наставлением в Слове Божием.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью Предстоятель удостоил протоиерея Николая, настоятеля храма и основателя православной школы, ордена УПЦ святого великого князя Ярослава Мудрого.

Настоятель храма рассказал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию историю храма, который начали строить еще в 1995 году и при котором уже 5 лет действует уникальный не только для Винницы, но и для всей Украины православный учебно-воспитательный комплекс. В учебно-воспитательном комплексе Святого Николая учатся дети от 3 до 18 лет. Комплекс включает в себя детский сад, подготовительную группу, начальную, основную и среднюю школу. Программа заведения соответствует стандартам общеобразовательных школ и утверждена Министерством образования. Дети здесь воспитываются в православной среде, преподается Закон Божий, уроки христианской этики и морали.