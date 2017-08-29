Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры: в тяжелые времена мы особенно видим любовь Божией Матери

Главный монастырь Украины в день Успения Божией Матери отмечает свой престольный праздник. Встретить Богородичную Пасху в стенах Киево-Печерской лавры стремятся тысячи паломников со всего мира. Накануне торжества наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел рассказал о том, как Божия Матерь заботится о своей обители, почему прогресс пагубно влияет на духовную жизнь, и что поможет сохранить душевный мир в трудные времена.

— Киево-Печерская лавра - особое место, удел Пресвятой Богородицы. Как Божия Матерь являет Свою помощь и покровительство монахам и паломникам святой обители?

— Божия Матерь всегда собирает вокруг Себя духовных чад Христовых. Во время земной жизни, когда по Воскресении Христовом Она жила в доме святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, к ней приходило множество людей, нуждающихся в поддержке и наставлении, и Она никому не отказывала. Господь Иисус Христос, будучи на кресте, вручил под Покров Божией Матери все человечество через Иоанна Богослова. С этого момента Она стала нашей Заступницей, всегда молится, всегда являет Свое милосердие.

Много раз Богородица являла свою помощь страждущим людям. Мы видим это на примере явления чудотворной Казанской иконы, покровительства святой Почаевской горе, заботы и управления монашеской горы Афон.

Для нас в Киево-Печерской Лавре Матерь Божия является заступницей, хранительницей, питательницей и взысканием погибших. Все, что ищет человек, в чем нуждается, он может просить у Пресвятой Богородицы. И Она никогда не откажет.

Десять веков назад Она попросила Своего Сына и послала на Киевские горы греческих строителей, дала мощи и достаточно средств, чтобы Ей построили храм, в котором Она живет.

И до сих пор мы не имеем нужды ни в чем. Господь посылает все необходимое через Божию Матерь. В тяжелые времена мы особенно видим Ее любовь к нам. Покров Богородицы везде в нашей обители, Ее молитвами мы утверждаемся.

— Вы можете вспомнить особые случаи помощи Божией Матери в скорбных или тяжелых обстоятельствах, когда Она помогла братии монастыря?

— У нас каждый день скорби, поэтому Божия Матерь нас и утешает. В 2014 году, когда во время революции была угроза захвата святой обители, а я был уже почти на смертном одре. Молился и просил, и увидел, как преподобные Антоний и Феодосий вышли со всем сонмом преподобных из экономических врат и зашли в Лавру. Божия Матерь явила особое милосердие - и все отступили. В то время казалось, что мы уже не имеем права на существование. Были и экономические, и физические, и духовные трудности, но Господь помогает непрестанно. Поэтому я как наместник вижу, слышу и знаю материнскую помощь, отраду и утешение нашей Заступницы.

— Главный праздник обители - Успение Пресвятой Богородицы. Но о смерти современный человек старается не думать, она воспринимается как ужас и трагедия. Почему конец земной жизни Божией Матери - такой большой и светлый праздник?

— После воскресения Христова смерть потеряла свою силу. До сошествия во ад Христа Спасителя это действительно было страшно, потому что ни одна душа не восходила в райские обители, а опускалась в ад. Об этом свидетельствует весь Ветхий Завет. Поэтому и Господь хранил земную жизнь Божией Матери до тех пор, пока не была побеждена смерть. Хоть Ей и довелось увидеть и пережить ужасные страдания Своего Сына на кресте. Он не захотел, чтобы Матерь Его соприкоснулась со всей этой грязью, несчастьем, которые повлекло за собой нарушение заповеди Господней в раю. Поэтому Господь не дал Ей смерти до того времени, пока Он воскрес.

И уже после Воскресения смерть стала сном. Архангел Гавриил возвестил Богородице о том, что Она должна перейти в потусторонний мир. Как Она готовилась, как Она давала назидания апостолам, как Она принимала всех, кто к Ней приходил! Ареопагит был так поражен встречей с Божией Матерью, что если бы не знал, что Она женщина, то принял бы Ее за божество. Но так как апостол Павел его научил, он поклонился Ей как Той, Которая родила Бога Слова плотию, наше спасение.

Этот сон смерти коснется каждого человека, потому что этот закон распространился со времен грехопадения на нашу природу. Хотя душа наша и осталась вечна, но для тела приходит время сна смерти, поэтому каждый верующий человек ждет той минуты, когда он уснет и перейдет в потусторонний мир Царства Небесного. Поэтому смерть для грешников страшна, а для праведников - отрада и утешение.

— Какая главная трудность встречается в жизни современных монахов, в чем состоит нынешний подвиг передового отряда христиан?

— Главная трудность - это грех, от которого мы никак не можем избавиться. Сегодня мы все сильнее сталкиваемся с пагубным влиянием прогресса, который разлагает человеческую природу. Я вижу, например, как на Божественной Литургии, этой Святая Святых нашей жизни, люди позволяют себе смотреть в телефон. Я не знаю, что они там читают, но это вопиющий грех. И это увлечение - зависимость от модных технических устройств - поражает и монахов и мирян.

Второе, что нас очень искушает, - это лень, которая нас часто отвлекает от насущных забот о собственной душе. Диавол придумал множество средств и орудий, чтобы современный человек не жил благочестиво.

В последние времена в монастыре будет, как в миру, а в миру - как в аду

Есть такая поговорка святых отцов, что в последние времена в монастыре будет, как в миру, а в миру - как в аду. Она уже почти сбылась. В сегодняшнем мире уже нет пустыни, есть только пустыня в душе. Но у нас и сейчас есть все средства к спасению и все средства для погибели. К чему наше сердце примкнет, с тем и будет жить.

— Если так далеко зашел прогресс и человек уже практически постоянно на виду, а христианский подвиг отшельничества и затворничества остался далеко в прошлом, то есть ли будущее у монашества? Ведь монастыри всегда были местом, где подвижники укрывались от мира, а монашество всегда предполагало уединение, как вы считаете?

— «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это касается не только монахов, но и всего мира. Но до последнего времени будут святые, потому что если бы их не было, то уже пришел бы Господь во славе для того, чтобы прекратить человеческое беззаконие. Поэтому, я думаю, и христианство и монашество будут до конца, до последнего вздоха этого мира, до последнего праведника. Вот когда последний праведник уйдет, когда закончится праведная жизнь, тогда настанет радостный день Суда для святых и страшный - для нечестивых.

— Сейчас мир переживает смутное время, многие люди испытывают тревогу, боятся будущего. Как в наше сложное время сохранить мир и спокойствие?

— Все это делает грех и диавол - страшит человечество. Дело врага - прельстить человека и представить ему мерзкий грех под прекрасной личиной, скрыть от него страшные последствия нарушения Божиих заповедей.

Поэтому самое главное - не терять веры, это величайший дар. Если у человека есть истинная вера, тогда все за ней последует: и надежда, и христианская любовь, и кротость, и послушание. Без этого человек не может угодить Богу, и не сможет ничего сделать.

Благодать Христова всегда укрепит человека на жизненном пути. Мы должны знать, что Господь уже пришел, Он вместе с нами и грядет воздать каждому по делам его.

— Монахи постоянно молятся, несут послушания, пребывают в посте, но их лица зачастую веселее, чем у мирян, угрюмых среди них встретишь не часто. С чем это связано?

— Монахи всегда знают, что впереди у них блаженная вечность со Христом. Хоть мы и плохие, но все - дети Божией Матери. Неправильно думать, что монах - это такой отшельник, который живет только сам для себя. Мы больше трудимся, чем семейные священники, чем люди светские. Монастыри всегда старались быть пристанищем для ищущих Господа, теми островками благодати, куда приходили люди. Даже Серафим Саровский, который многие годы был в затворе, потом начал принимать приходящих паломников. Наши преподобные Печерские при жизни были в затворе, а сегодня их посещают миллионы - и они всем дают отраду и утешение, исцеляют, проповедуют, своей жизнью являют пример послушания и веры.

Мы знаем, что Христова вера - истинная и нас за гробом ждет лучшая жизнь. А тот, кто угрюм, кто печалится, завидует и злится, тому враг рода человеческого не дает спокойствия. Только истинным христианам Господь являет свою милость. Вот, апостол Андрей Первозванный, будучи на кресте распят, сиял, не хотел сойти с креста, просил, чтобы Господь принял душу. Апостол Петр, зная какие ему предстоят мучения, не захотел, чтобы его распяли так же, как его Спасителя, но чтобы его голова была у ног Христа. Мы знаем, как архидиакон Стефан просиял лицом, потому что он видел Господа.

Поэтому мы уже предвкушаем Царство блаженства, о котором Господь сказал, что оно внутри нас есть, и нам нечего бояться, нам нечего терять. Потому что с нами Бог.

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