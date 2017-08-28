В Киево-Печерской лавре отметили престольный праздник - Успение Богородицы

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, митрополит Ириней, архиепископ Гурий (Кузьменко), архиепископ Пантелеимон, архиепископ Иларий, архиепископ Климент, епископ Николай, епископ Виктор, духовенство монастыря и гости в священном сане.

Предстоятель удостоил насельников Свято-Покровской Голосеевской пустыни богослужебных наград.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о святой жизни и уникальности личности Пресвятой Богородицы.

За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине. Также верующие молитвенно почтили столетие со дня начала Поместного Собора 1917-1918 гг., многие из участников которого пострадали за веру в атеистические времена.

После Божественной литургии Предстоятель возглавил крестный ход к Ближним пещерам Киево-Печерской Лавры, где состоялся праздничный молебен. В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником. «Пусть Матерь Божия, Которая «в рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси» (тропарь праздника) не оставит и нас Своим спасительным покровом», - пожелал Архипастырь. После многолетия наместник Лавры пригласил паломников к праздничной трапезе.