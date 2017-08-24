Завтра состоится премьера документального фильма "Архиерей" - к 50-летию митрополита Антония (Паканича)

На телеканале «Глас» 25 августа в 20.30 состоится премьера документального фильма «Архиерей», снятого к юбилею управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

Как сообщает Центр информации УПЦ, фильм рассказывает о жизненном и духовном пути митрополита Бориспольского и Броварского Антония и включает редкие документальные кадры.

"Документальный фильм «Архиерей» - это попытка раскрыть смысл епископского служения в Церкви. На эту тему рассуждают епископы, миряне, священники, монахи и белое духовенство. В рамках биографического очерка раскрывается высота апостольского служения,к которому призван епископат", - говорят авторы фильма.

Авторы картины знакомят зрителя с детством будущего архиерея на Закарпатье, с периодом учебы и послушания в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, рассказывают о ежедневной работе на посту ректора, а также приоткрывают малоизвестные страницы будней управляющего делами УПЦ.

В фильме о владыке Антонии говорят Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, намесник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел, глава Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, а также духовенство, родственники, учителя и духовные друзья митрополита.

Автор сценария фильма - Александр Ворсин, режиссер-постановщик - Ольга Мирончук.