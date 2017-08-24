Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах по случаю Дня независимости Украины

В 26-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в праздничном мероприятии, которое состоялось в Софийском соборе столицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, на торжествах также присутствовали Глава государства Петр Порошенко с семьей, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, мэр города Киева Владимир Кличко, представители структур власти, церквей и религиозных организаций Украины.

Блаженнейший владыка обратился к присутствующим с приветственным словом по случаю государственного праздника.

После торжеств в Святой Софии Его Блаженство посетил военный парад по случаю Дня независимости Украины и праздничный прием, устроенный Президентом Украины и его женой Мариной Порошенко.