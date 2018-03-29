50 малоизвестных фактов об управляющем делами УПЦ митрополите Антоние (Паканиче)

25 августа отмечает свой 50-летний юбилей управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний добрый пастырь, опытный руководитель, молитвенник и талантливый проповедник. Его официальная биография известна многим. Тем не менее существуют интересные факты, о которых знает лишь узкий круг людей.

Центр информации УПЦ собрал 50 малоизвестных фактов о митрополите Антоние, которые помогут узнать его лучше.

1. Родился на Закарпатье в селе Чумалево Тячевского района. Первые воспоминания о детстве - горы, речка и удивительная природа Карпат.

2. В миру - Иван Иванович Паканич.

3. С детства посещал Вознесенский монастырь, который находится в его родном селе.

4. В четыре года уже хотел быть священником - на крестинах младшего брата пытался помогать батюшке.

5. В детстве перед Божественной литургией всегда просыпался самый первый, чтобы семья не опоздала в Церковь.

6. Рано научился читать и просил в монастыре богословские книги, которым радовался, как самому ценному подарку.

7. С ранних лет приучен родителями к труду - работал в поле и выполнял работу по хозяйству.

8. В детстве играл в футбол.

9. В школе был одним из лучших учеников. Любимыми предметами была литература, геометрия и география.

10. В пятом классе отказался выполнять задание, высмеивающее священника.

11. Первая книга, которая повлияла на формирование мировоззрения - «Киево-Печерский патерик».

12. В детстве, когда храм был заполнен людьми и попасть внутрь было уже не возможно, забирался на черемуху, чтобы видеть Богослужение.

13. В школьные годы ездил за сто километров нести послушание у епископов Мукачесвских Саввы и Дамаскина.

14. Перед службой в армии исповедовался у старца Иова Угольского, которого позже причислили к лику святых.

15. Службу в Советской армии проходил в Сибири. Окончил службу в звании командира взвода.

16. Когда подал документы в духовную семинарию, за ним тут же отправили машину из военкомата, чтобы забрать на «переподготовку». Разминуться удалось чудом – будущий митрополит шел из дому по другой дороге.

17. В 1994 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре пострижен в монашество в честь преподобного Антония Печерского.

18. В 1995 году закончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия, полученной за диссертацию «Послание святого апостола Павла к Римлянам в русской библеистике».

19. После окончания Академии был приглашен преподавать. Впервые войдя в класс, обратился к семинаристам: «Мне удобнее было бы сидеть рядом с вами за партой, чем стоять здесь на кафедре, но Господь определил так, поэтому давайте учиться вместе».

20. В Московской духовной академии преподавал Литургию и Новый Завет. Иногда ставил «двойки», но в итоге все студенты семинарии знали Священное Писание.

21. Был помощником ректора Московской духовной академии по представительской работе – встречал иностранные делегации и глав государств, которые посещали Троице-Сергиеву лавру.

22. Занимал должность заведующего Церковно-археологическим кабинетом при Московской духовной академии. Несмотря на то, что не имел специальных знаний, самостоятельно изучал искусствоведческую литературу, вникая в суть реставрации и тонкостей иконописи.

23. На должности заведующего Церковно-археологическим кабинетом инициировал создание каталога всего, что находилось в музее. В результате те иконы и церковную утварь, которые удалось «отстоять» у искусствоведов, передал в действующие храмы.

24. В 2002 году направлен в распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и назначен руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры.

25. В 2006 году решением Священного Синода Украинской Православной Церкви избран епископом Бориспольским, викарием Киевской митрополии.

26. 31 мая 2007 года назначен ректором Киевской духовной академии и семинарии. Именно в этот день перед главным корпусом Академии установили памятник Петру Могиле.

27. О том, что станет епископом, узнал в 2006 году, осенью, было ранее утро, и его вызвал к себе Блаженнейший митрополит Владимир. Хиротония состоялась 26 ноября 2006 года в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

28. В сентябре 2008 года возведен в сан архиепископа.

29. В 2013 году возведен в сан митрополита Бориспольской и Броварской епархии.

30. Постоянный член Священного Синода УПЦ.

31. Ездит на Святую Гору Афон, где несет монашеское послушание.

32. Является управляющим делами УПЦ, комментируя в средствах массовой информации основные церковные события и позицию Церкви по многим вопросам.

33. Профессор.

34. Есть официальная страница в Фейсбук https://www.facebook.com/MitorpolitAntoniy/?fref=ts

35. За время ректорства Киевскую духовную академию и семинарию окончили более 2000 студентов.

36. Осуществил более 200 хиротоний в священный сан.

37. В одной из рабочих поездок посетил Латинскую Америку.

38. Посетил Антарктиду, в храме Святой Троицы на острове Ватерлоо служил Божественную литургию.

39. Вырос в семье, где всегда звучат украинские песни и духовные песнопения, а на Рождество не умолкают колядки.

40. В дороге слушает Моцарта, а также произведения современных авторов на религиозную тематику.

41. Сегодня жизнь семьи митрополита связана с Православной Церковью: брат служит священником на Закарпатье, а сестра замужем за священником — настоятелем Благовещенского храма в Праге.

42. Ценит тонкое чувство юмора и сам умеет пошутить «к месту». Считает, что добрая шутка способна разрядить обстановку и даже помочь в сложной ситуации.

43. Ректор духовной семинарии живет на первом этаже студенческого общежития, поэтому всегда в курсе проблем и забот будущих священнослужителей.

44. Среди его учеников есть нынешние архиереи.

45. Завтраки, обеды и ужины - только со студенческой кухни, чтобы «желудком чувствовать», что едят его семинаристы.

46. Любимые писатели — Достоевский, Чехов, Нечуй-Левицкий. Из современных авторов - Валентин Распутин и Владимир Крупин.

47. В июле 2014 года основал Центр для беженцев на территории Бориспольской епархии.

48. Считает, что самый страшный грех – это грех войны, поскольку на войне человек смотрит на ближнего сквозь прицел автомата. С началом военных действий на Востоке Украины ежедневно молится и призывает к миру.

49. Свой День рождения и День ангела всегда встречает в храме – это Божественная литургия, исповедь и причастие.

50. В свой 50-летний юбилей искренне благодарен Богу, что его жизнь сложилась именно так.

Центр информации УПЦ