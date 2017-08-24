Предстоятель УПЦ поздравил украинцев с Днем Независимости (укр.)

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав українців з 26-ою річницею державної Незалежності. Текст привітання, який опубліковано на сайті нформаційно-просвітницького відділу УПЦ, подано нижче без змін.

"Вельмишановний пане Президенте, пане Прем’єр-Міністре, пане Голово Верховної Ради, представники церков і релігійних організацій України, дорогі брати і сестри!

Сердечно вітаю всіх з Днем Незалежності нашої Української Держави. У цьому році ми святкуємо 26-ту річницю незалежності і смиренно дякуємо Богові за ті милості і щедроти, якими Господь обдарував і обдаровує всіх нас.

З болем у серці ми переживаємо воєнний конфлікт, який, на превеликий жаль, ще продовжується на сході нашої Держави. У наших храмах постійно возноситься молитва за нашу українську владу та людей, і ми віримо, що недалекий той час, коли Господь благословить усіх нас миром.

Українська Православна Церква робить все можливе, щоб змягчити наслідки війни. Ми допомагаємо вимушеним переселенцям, звершуємо кропітку і складну роботу по звільненню наших полонених та, у міру своїх можливостей, підтримуємо людей знедолених.

З особливою увагою ми піклуємося про нашу єдність і робимо все, щоб схід і захід, північ і південь жили у взаємній повазі, пам’ятаючи, що ми є діти одного князя святого Володимира і громадяни однієї Української Держави.

Ми глибоко переконані, що не чвари, а братерська любов та взаємотерпіння між нами, різними за своїми релігійними поглядами, політичними переконаннями, зроблять нас здатними успішно подолати всі негаразди, які перед нами покладає життя, і спроможними зробити свою Українську Державу і землю сильною, квітучою та заможною.

Ще раз щиро вітаю всіх зі святом Незалежності України.

Нехай Бог благословить усіх нас.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ, ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ".