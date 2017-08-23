В День независимости Украины во всех храмах УПЦ будут молиться о мире в стране
12:21, 23 августа 2017Православие
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Фото: news.church.ua
В 26-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях УПЦ будут совершены молебны о мире в государстве и украинском народе. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным Украинской Православной Церкви.
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