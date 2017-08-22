Жителям Закарпатья подарят ковчег с мощами Николая Чудотворца (фото)

На Закарпатье 25 августа прибудет ковчег с мощами одного из самых почитаемых святых во всем православном мире - святителя Николая Мирликийского.

В этот день торжественную литургию в Вознесенском женском монастыре возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, святыню передаст в обитель управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который в этот день отметит 50-летие.

Митрополит Антоний родился в селе Чумалево Тячевского района на Закарпатье, с детства вместе с родителями посещал Вознесенский монастырь, где укреплялся в вере.

«Монастырь находится в селе, в его атмосфере проходил мой духовный рост. Здесь зажгли во мне свечу веры и любви к Церкви Христовой, которая горит и сегодня», - рассказал митрополит Антоний.

По словам владыки Антония, он передает великую святыню на Закарпатье, чтобы Вознесенский монастырь стал местом, куда приедут поклониться святителю Николаю много православных христиан. Мощи Николая Угодника будут переданы обители на вечное хранение.

«Уверен, что своими молитвами святитель Николай не только будет зажигать новые души огнем любви к Господу, но и поможет каждому, кто придет сюда с покаянием, исправить свою жизнь к лучшему", - говорит митрополит Антоний.

Николай Чудотворец известен как скорый помощник, покровитель детей, мореплавателей и путешественников, защитник невинно оклеветанных.

«Святитель Николай помогает всем, кто обращается к нему. И сегодня мы молимся святому угоднику, чтобы он помог вернуть в наше общество смирение, а через смирение - братолюбие», - подчеркнул митрополит Антоний.