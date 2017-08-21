Крестный ход со святынями Хустской епархии УПЦ собрал более тысячи верующих (видео)

В Хустской епархии 20 августа состоялся традиционный крестный ход.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Хустской епархии, в этом году к святыням, которые были принесены для участия в шествии, присоединилась подаренная Хустской епархии от Хиландарского сербского монастыря Святой Горы Афон икона Божией Матери «Млекопитательница».

Также крестным ходом были пронесены икона с частицей мощей Карпаторусского святого праведного Алексея Товта, которую передал как благословение для Хустской епархии Предстоятель Американской Православной Церкви Блаженнейший Тихон, Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады, и икона с частицей мощей святителя Досифея Карпаторусского, которую благословил нашей епархии Святейший Патриарх Сербский.

Крестный ход прошел от епархиального комплекса к кафедральному собору Хуста, где, после встречи новых святынь, продолжился по улицам города.

В этом году шествие возглавили митрополит Хустский и Виноградовский Марк, управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и епископ Бердянский и Приморский Ефрем. Вместе с архипастырями в традиционном крестном ходе приняли участие более 250 священнослужителей и тысячи верующих.

***Крестный ход в Хусте проводится ежегодно во время Успенского поста в память крестных ходов, которые проходили некогда с Древом Честного и Животворящего Креста Господня в Константинополе. Именно в этот период из-за жары в Константинополе распространялись различные болезни. Крестный ход проходил по улицам города с молитвой о жителях, а люди имели возможность прикладываться к святыне и по вере получать исцеление.