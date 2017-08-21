Более 20 тысяч верующих отправились крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев

В праздник Преображения Господня, 19 августа, из Каменец-Подольского в Свято-Успенскую Почаевскую лавру начался крестный ход.

Как сообщает "Vdalo.info" со ссылкой на публикацию в Facebook протоиерея Тарасия Забудько, в Каменц-Подольский съехалось большое количество паломников из разных городов Украины, а также Армении, Грузии, Молдовы, России и других стран. Участие в крестном ходу в этом году принимает около 20 тысяч верующих.

Ход начался после праздничной литургии из кафедрального собора Каменца-Подольского. Часть паломников присоединилась к крестному ходу в селе Довжок, где митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор с духовенством Украинской Православной Церкви совершил молебен, после чего колонна верующих отправилась дальше.

Во время ежегодного крестного хода в Почаевскую лавру к престольному празднику Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, паломники преодолевают путь в 210 километров за 7 дней.