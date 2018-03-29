Предстоятель УПЦ поздравил детей с праздником Преображения Господня и вручил "рюкзачки добра" (фото) укр.

У день свята Преображення Господня та у Міжнародний день гуманітарної допомоги близько 70-ти школярів завітали до Києво-Печерської лаври, де Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій привітав дітей та їхніх батьків зі святом та вручив «рюкзачки добра» зі шкільним приладдям.

Як передає Центр інформації УПЦ, цього дня Блаженніший Митрополит Онуфрій зустрівся з дітьми з родин, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Напередодні нового шкільного року для багатьох родин із малозабезпечених сімей постає проблема зібрати дітей до навчання.

Предстоятель привітав дітей-переселенців та дітей-сиріт із святом та побажав міцної віри та сили духу. Діти отримали благословення Митрополита Онуфрія на добре навчання.

«За давнім християнським звичаєм у цей день ми приносимо в храм для освячення яблука й виноград і просимо у Бога благословення, щоб ці плоди були корисними нам для тілесного здоров’я та душевного спасіння. Нехай Бог, який преобразився во славі перед своїми учнями, допоможе нам преобразитися і стати добрішими, витривалішими, світлішими», - звернувся митрополит Онуфрій до дітей та їхніх батьків.

Школяри отримали з рук Предстоятеля УПЦ учнівські рюкзаки із наборами зошитів та шкільної канцелярії. Кошти на придбання «рюкзаків добра» були зібрані прихожанами УПЦ. Усього в ході акції було зібрано близько 50 тисяч гривень.

Родини, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також родини переселенців регулярно отримують допомогу від Української Православної Церкви.

Тетяна із сином Андрієм приїхали до Києва три роки тому із Донецька. Звернутися до Української Православної Церкви по допомогу порадили добрі люди, відтоді жінка вже неодноразово отримувала підтримку від Церкви.

«Ми втікали від війни вдвох із сином, тож добрі люди одразу допомогли сюди звернутися. Дуже вдячна, і харчуванням допомагали, і одягом. Зараз синок іде до першого класу, тож рюкзачок із шкільним приладдям – це хороша підтримка», - розповідає мати майбутнього першокласника Тетяна.

Серед присутніх були діти з багатодітних родин, а також ті, які залишилися без батьківського піклування. Любов Іванівна привела до Лаври двох своїх онуків. Чотири місяці тому у хлопців загинула у ДТП мати, тож жінка виховує дітей разом із сином.

«Важко без мами, намагаємось із сином виховувати. Молюся, щоб Бог дав сил на ноги підняти хлопців, щоб закінчили школу, пішли вчитися. І їх привезла, аби помолилися», - розповідає Любов Іванівна.

Центр інформації УПЦ