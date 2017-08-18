На Закарпатье вандалы сожгли поклонный крест, установленный на высоте 1500 метров

Акт вандализма над 8-метровым поклонным крестом в Полонине-Руна, Перечинского района, был совершен в четвертую годовщину его установки. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

Неизвестные лица срубили Святыню, изрубили ее на куски и сожгли.

«Мукачевская православная епархия возмущена данным фактом акта вандализма и осуждает действия надругательства над общехристианскими святыней», - говорится в сообщении.

Ежегодно, накануне общегосударственного праздника Дня Независимости Украины, возле указанного Поклонного Креста совершался праздничный молебен за мир в Украинском государстве. Участниками моления были сотни человек, среди которых и люди с ограниченными возможностями, молодежь, верующие и духовенство.

8-метровый поклонный Крест на Полонина-Руна был установлен 4 года назад, 15 августа 2013 года, на высоте 1486 метров, в рамках празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси. 21 августа Крест был освящен управляющим Мукачевской епархией, архиепископом Феодором - во время восхождения участников Международного интегрированного физкультурно-художественного фестиваля «Звезды достижимые» на гору Полонина-Руна.