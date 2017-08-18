В Киево-Печерской лавре состоится благотворительная акция "Рюкзачок милосердие", которую возглавит Предстоятель УПЦ

В Международный день гуманитарной помощи, день Преображения Господня, 19 августа, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравит с праздником школьников из семей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей переселенцев и вручит им подарки. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на пресс-службу отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Вручение школьных и праздничных подарков приглашенным детям состоится в рамках благотворительной акции «Рюкзачок Милосердие – 2017». В этот же день для детей будет организована праздничная программа и игры.

Начнется мероприятие в 12.00 перед главным учебным корпусом Киевской Духовной Академии и Семинарии на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За 2-й и начало 3-го квартала текущего года в Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам обратилось 70 кризисных семей, которые нуждаются в помощи в сборе детей в школу. Среди них – дети из семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, дети родителей-одиночек, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Затруднительное положение каждой из семей и их неспособность самостоятельно купить необходимое количество канцтоваров дало повод для организации благотворительной акции «Рюкзачок Милосердие» в рамках служения Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам. К акции присоединились верующие Украинской Православной Церкви – миряне, священнослужители, благотворители, а также все приходы Киевской епархии. Всего собрано 70 рюкзаков с канцелярией (пеналы, дневники, тетради, ручки и т.д.) на сумму 46 тысяч гривен.