В крестном ходе на Иоасафатову долину приняли участие около 15 тысяч верующих

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 15 августа возглавил ежегодный многотысячный крестный ход на Иосафатову долину на Винничинне. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В 8 утра Блаженнейшего владыку встречала многочисленная паства у храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского села Голынчинцы Шаргородского района. Перед началом молебна Митрополит Онуфрий освятил большой Крест и иконы Пресвятой Богородицы и свт. Николая Чудотворца.

По завершении молитвы все присутствующие во главе с Его Блаженством многотысячным крестным ходом добрались до места явления Божией Матери, где Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил праздничную Божественную литургию. В этом году в молитвенном шествии приняло участие около 15 000 верующих из всех уголков Украины.

Известная еще как долина Крестов, она расположена вблизи села Голынчинцы Шаргородского района Винницкой области. Это особое место, где в 1923 году произошло явление Девы Марии, которая сказала верующим: «Я с вами и готова прийти на помощь».

Его Блаженству сослужили митрополиты, представители духовенства.

Предстоятель обратился к многочисленным верующим со словом проповеди, в котором отметил, что каждому из нас дан жизненный крест по силам, который нужно пронести с мужеством.

За Божественной литургией была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил кресты, которые принесли с собой верующие, поздравил с праздником и благословил всех.

На месте богослужения также присутствовали представители областной и районной совета, которые обратились к православным со словами приветствия.