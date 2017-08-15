На Ровенщине состоится православный молодежный велопробег

Православный велопробег посвященный дню памяти преподобного Феодора, князя Острожского и Дню Независимости Украины с молитвой «За мир в Украине» состоится 22-24 августа.

Велопробег стартует 22 августа с молитвы к Божией Матери Споручнице грешных в Корецком Свято-Троицком женском монастыре в 8.30, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

Велопробег будет проходить по маршруту:

Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь – Свято-Николаевский храм г. Корец – храм преподобного Сергия Радонежского г. Корец – Копитивский Иоанно-Богословский храм – храм мученицы Параскевы с. Даничев – храм великомученика Георгия Победоносца с. Ивановка – Петропавловский храм с. Большие Межиричи – Свято-Николаевский храм с. Заставья – храмы Гощанского и Острожского районов.

Велопробег пройдет 4 монастыри и кафедральный собор Острога.

Приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет, до 15 лет только с родителями и священниками.