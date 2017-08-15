Священника наградили знаком отличия Президента Украины за духовную поддержку военных

Священник Черкасской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Евгений Буркацкий награжден знаком отличия Президента Украины “За гуманитарное участие в антитеррористической операции”, а также за непосредственную духовную поддержку военных на территории зоны боевых действий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В Учебном центре Госпогранслужбы 13 августа во время торжественной церемонии принесения Военной присяги на верность украинскому народу присягнуло свыше 150 пограничников. В мероприятии приняли участие директор Департамента персонала Администрации Госпогранслужбы Украины Сергей Сердюк, начальник управления кадрового менеджмента Департамента персонала Администрации Госпогранслужбы Украины Николай Маланчий, руководство Черкасс и области, партнеры проекта, родные и близкие пограничников.

Отец Евгений Буркацкий занимается духовной жизнью курсантов этого Учебного центра, по согласованию с военным руководством совершает регулярные богослужения, а также выезжает с молитвенной и гуманитарной поддержкой на восток нашего государства как священник-волонтер.