Предстоятель УПЦ: Чем более человек вверяет свою жизнь Богу, тем сильнее становится (видео)

С помощью поста и молитвы христианин приводит в порядок свой дух и опытно начинает познавать, что он слаб, а Бог силен.

Во время своей воскресной проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил о важности поста и молитвы для духовного совершенствования человека, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший владыка рассказал о Евангельском повествовании, которое читается в Церкви в этот день – об исцелении бесноватого.

«Человек создан Богом для того, чтобы быть сосудом Божественной силы и благодати, - отметил Его Блаженство. - Они почивают в человеке только тогда, когда он исповедует истину… Если человек теряет правильные понятия о Боге, себе, мире, своем назначении, то впадает в прелесть и открывает свою душу для дьявола».

Согласно Евангельскому Писанию, избавиться от власти дьявола можно только с помощью поста и молитвы. Также, по слову Архипастыря, с помощью молитвы и поста мы приобретаем искреннюю веру и духовную силу.

«Когда человек себя доверяет Богу, то становится сильным и может делать все что пожелает…, - продолжил он. - Но, человек, веривший себя Богу, рад и счастлив до бесконечности только потому, что находится в руках Божьих. Ему больше ничего не нужно. Если он просит что-то у Бога, то только для блага ближнего - для его телесных нужд и, главное, для его духовного спасения. Такая вера приобретается с помощью молитвы и поста».

С помощью поста и молитвы христианин приводит в порядок свой дух и опытно начинает познавать, что Бог - есть всем в его жизни.

«Человек говорит: «Господи, вот я. Бери, делай со мной что хочешь, потому что я знаю, что ты Благ и делаешь только то, что полезно». Чем больше человек вверяет свою жизнь Богу, то сильнее становится», - подчеркнул Предстоятель.

Он призвал главным занятием своей жизни сделать молитву и пост.

«Конечно, человеку нужно совершать какие-то житейские дела: например, строить дом или отремонтировать машину, но это не является тем, на что человек должен делать акцент. Главное - это молится и поститься, т.е. приводить в порядок свой дух и свое тело».

Никто так не беспокоится и не помогает людям, как помогает Господь, отметил Блаженнейший владыка.

«Если мы вверяем себя Богу, то Божья Благодать покрывает нас во всех трудностях и испытаниях земной жизни. Эти испытания для нас становятся такими же незначительными, как комариный укус, но если человек остается самонадеянным то даже самое маленькое испытания для него, как укус кобры», - заключил Митрополит Онуфрий.