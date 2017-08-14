Предстоятель УПЦ возглавит крестный ход на Иосафатову долину

По благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита 15 августа состоится ежегодный крестный ход на Иосафатову долину. Его возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ

Известная еще как долина Крестов, она расположена вблизи села Голичинцы Шаргородского района Винницкой области. Это особое место, где в 1923 году было явление Пречистой Девы Марии, которая сказала верующим: «Я с вами и готова прийти на помощь».

Крестный ход начнется в 8.00 молебном в храме в честь святого великомученика Димитрия Солунского села Голичинцы Шаргородского района.

В 9.00 на месте явления Божией Матери начнется праздничная литургия, которую совершит Предстоятель Украинской Православной Церкви в сослужении правящего архиерея, духовенства и гостей Могилев-Подольской епархии.